FC Barcelona : Suarez-Erbe: Edinson Cavani bei Barça angeboten

Luis Suarez wird den FC Barcelona voraussichtlich noch in den kommenden Wochen verlassen. Unter diesem Gesichtspunkt soll Edinson Cavani den Blaugrana angeboten worden sein.

Barça sondiert die Personalbörse nach einem Nachfolger für Luis Suarez, der in den Planungen von Ronald Koeman keine Rolle spielt und den Klub wahrscheinlich in Richtung Juventus Turin verlassen wird.

Seit zweieinhalb Monaten ist Edinson Cavani auf der Suche nach einem neuen Verein. Der Uruguayer will offenbar jede Chance nutzen, die sich auf dem schnelllebigen Transfermarkt bietet.

Ob sich Barça auf eine Zusammenarbeit mit Cavani einlässt? Wohl kaum. Statt den 33-Jährigen zu engagieren zieht man es in Barcelona vor, eine Kooperation mit Memphis Depay einzugehen.

Der TELEGRAAF vermeldet, dass Depay in der kommenden Saison an der Seite von Lionel Messi stürmen wird. Demnach wird für Barça eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro exklusive fünf Millionen Euro an möglichen Boni fällig.