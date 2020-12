Juventus Turin : Suarez-Untersuchungen: Fabio Paratici macht sich keine Sorgen

"Der Verein hat gestern eine Erklärung veröffentlicht, die unsere Position klarstellt. Ich habe also nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind nicht besorgt", erklärte Paratici gemäß JUVEFC.COM. Er würde wieder so handeln, so der Sportvorstand: "Ich habe mich nur erkundigt und mit jemandem gesprochen, der mehr über ein Thema weiß als ich. Fragen zu stellen ist kein Verbrechen."

Juventus Turin hatte zuvor bestätigt, dass Ermittlungen gegen Paratici eingeleitet worden sind. Man sei überzeugt, dass der Manager richtig gehandelt habe.