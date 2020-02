Als Juventus Turin in der Sommervorbereitung seine Zelte in Südkorea aufschlug, fieberte nahezu das ganze Land einem Einsatz von Cristiano Ronaldo entgegen. Dieser blieb jedoch aus. Zwei Fans reichten daraufhin Klage ein – und bekommen Recht.

Dies sei laut Trainer Maurizio Sarri, der muskuläre Probleme angab, der Fall gewesen.

In Südkorea auf der Bank, in Italien in Topform: Ronaldo kommt nach mäßigen Start in die Saison inzwischen auf 19 Ligatore in ebenso vielen Spielen.

