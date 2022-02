Süper Lig : Ex-Atleti-Torjäger Diego Costa vor Wechsel zu Fenerbahce?

Diego Costa (33) steht Medienberichten zufolge vor einem Engagement in der türkischen Süper Lig. Fenerbahce Istanbul könnte sich in Kürze seine Dienste sichern.

Der gebürtige Brasilianer hatte in Europa zuletzt für Atletico Madrid gespielt, sein Vertrag bei den Colchoneros wurde im Januar 2021 aufgelöst. Sollte er in die Süper Lig wechseln, wäre die Türkei nach Portugal, Spanien und England das vierte europäische Land, in dem der 33-Jährige auf Torejagd geht.