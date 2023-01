Ex-Selecao-Star Hulk soll Mario Balotelli beerben

Hulk stand in 49 Spielen für die brasilianische Nationalmannschaft auf dem Rasen - Foto: / Getty Images

Hulk (36) verbreitete einst im Trikot des FC Porto Schrecken, seit 2021 geht der in seiner Heimat auf Torejagd. Medienberichten zufolge könnte es den Brasilianer nun zurück nach Europa verschlagen.

Fussballtransfers.com berichtet mit Verweis auf Ihlas Haber Ajansi, dass Hulk vor einem Wechsel in die Süper Lig steht. Demnach hat sich Hulks Arbeitgeber Atletico Mineiro bereits mit Adana Demirspor auf einen Transfer geeinigt.

Hulk, der für die brasilianische Nationalmannschaft zwischen 2009 und 2021 in 49 Partien auf dem Feld stand und elf Tore erzielte, soll bei Adana Demirspor offenbar die Nachfolge von Mario Balotelli antreten.

Der italienische Superstar verabschiedete sich im vergangenen Sommer aus der Türkei, heuerte in der Schweiz beim FC Sion an. Nachfolger Fredrik Gulbrandsen konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen, erzielte erst einen Treffer in der Liga.

Von Hulk versprechen sich die Verantwortlichen um Trainer Vincenzo Montella offenbar mehr Durchschlagskraft. Dass der bullige Stürmer weiß, wo das Tor steht, zeigt ein Blick in seine Statistik. In 687 Spielen seit seinem Durchbruch als Profi erzielte er 369 Tore und lieferte 197 Vorlagen (Quelle: Transfermarkt.de).