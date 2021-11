Süper Lig : Fenerbahce-Boss geht mit Mesut Özil hart ins Gericht

Klare Ansage an Mesut Özil! Bei Fenerbahce TV lässt Klubboss Ali Koc kein gutes Haar an dem 2014er-Weltmeister: "Seit Beginn der Saison wird Mesut Özil mit Robin van Persie verglichen. Er will mehr spielen. Von nun an muss er sich auf sein Spiel fokussieren und seine Werbedeals außen vor lassen. Er muss sich Gedanken darüber machen, wie er Fenerbahce helfen kann."

Özil hatte fraglos einen guten Beginn an der Schwarzmeerküste. Seine Leistungen ließen dann aber stark nach. Während des Europa-League-Spiels gegen Royal Antwerpen im Oktober sorgte Özil außerdem für einen Skandal, nachdem er infolge seiner Auswechslung gewütet und sich dafür später beim eigenen Anhang entschuldigt hatte.