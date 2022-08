Süper Lig Mesut Özil unterstreicht seine Nähe zu Präsident Erdogan

Beim 2:0-Sieg über Kayserispor gab Özil am letzten Wochenende sein Debüt für Basaksehir. Mit seinem rund zehnminütigen Auftritt in der Schlussphase verzückte Özil vor allem den Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan (68).

Dass Özil kürzlich ausgerechnet zu Basaksehir gewechselt ist, dürfte daher kein Zufall sein. Erdogan ist ein treuer Anhänger des Klubs, behauptet sogar an der Gründung im Jahre 1990 beteiligt gewesen zu sein. Sein Einfluss lässt sich an mehreren Positionen erkennen. So ist der Vereinspräsident Göksel Gümüsdag (49) ein angeheirateter Verwandter und Mitglied in Erdogans Partei AKP.