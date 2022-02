Mit GFBiochemicals-Gründer Mathieu Flamini : Mesut Özil gründet neue Firma mit Milliardärs-Kumpel

Der frühere Nationalspieler Mesut Özil steuert so langsam auf das Ende seiner Karriere hin. Seinen Fokus verlegte er deshalb in den letzten Jahren zunehmend auf den Geschäftssektor. Mit einem ehemaligen Teamkollegen startete der Weltmeister von 2014 jetzt ein neues Projekt.

Die Beautyprodukte stehen ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Das Verpackungsmaterial ist bis auf den Deckel recycelbar. Ein Makel, der mit der Zeit noch behoben werden soll. Darüber hinaus spenden die Verantwortlichen einen Prozent ihres Gewinns an Umweltschutzprojekte.

Gemeinsam mit Mathieu Flamini gewann Özil für den FC Arsenal zwischen 2013 und 2016 drei englische Pokale. Nach Flaminis Wechsel zu Crystal Palace haben die beiden Mittelfeldspieler weiterhin Kontakt gehalten. Die aufgebaute Männerfreundschaft wurde mit den Jahren so weit gefestigt, dass die zwei 2018 die Kosmetik-Marke "Unity" ins Leben riefen.

Flamini & Özil: Neue Plattform für sportbegeisterte Menschen

Mit der "The Unity Performance Academy" wollen Flamini und Özil jetzt den Einstieg in ein gesünderes Leben erleichtern. Auf ihrer Website stellen sich die Kunden regelmäßig neuen Challenges, um auf diesem Weg kleine, aber entscheidende Änderungen an ihren Gewohnheiten vorzunehmen.

"Was wir auf dieser Plattform tun möchten, ist, vertrauenswürdige, transparente und zuverlässige Informationen und Erfahrungen bereitzustellen, die direkt von den Athleten selbst kommen", erklärte Mathieu Flamini dem Forbes-Magazin. Das Unternehmen bietet somit nicht nur Sportlern, sondern zum Beispiel auch Trainern und Sportmedizinern einen Mehrwert.

Mit Flamini hat sich Özil übrigens einen passenden Geschäftspartner ausgesucht, um seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Der Franzose investierte vor Jahren einige Millionen Euro in seine Firma GFBiochemicals, die sich auf die Produktion eines Öl-Ersatzes spezialisiert hat und heute Milliarden wert ist.