Süper Lig : Mesut Özil: Wird Jogi Löw neuer Trainer des Fenerbahce-Stars?

Weil Vitor Pereira in der Kritik steht, wird in der Türkei schon über dessen Nachfolger spekuliert. Dabei soll Fenerbahce mit Joachim Löw die Spur zu einem alten Bekannten aufgenommen haben.

Joachim Löw hat es sogar auf die Titelseite der türkischen Zeitung Fotomac geschafft. Diese führt den ehemaligen deutschen Nationaltrainer als einen der Kandidaten auf, die den stark unter Druck stehenden Vitor Pereira beerben könnten.

Fenerbahce unterlag am Montag dem abstiegsbedrohten Gaziantep FK mit 2:3, was die Krise zusätzlich verschärfte. Der stolze Klub von der Schwarzmeerküste belegt in der Süper Lig nur den 5. Tabellenplatz. Möglicherweise entscheidet die Leistung im Stadtderby gegen Besiktas (Sonntag, 17 Uhr) über Pereiras Job.