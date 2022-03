Dr. Erkut Sögüt : Warum so viele Profis nach der Karriere scheitern? Özil-Berater klärt auf

Mesut Özil musste sich in den letzten Wochen vermehrt der Kritik aussetzen, zu viel Zeit in sein Business zu gesteckt zu haben. Der Berater des ehemaligen Nationalspielers hält dieses Vorgehen jedoch für alternativlos.

Im Interview mit Sport1 erklärt Dr. Erkut Sögüt, dass es seine Idee war, Özils Unternehmen "M10" aufzubauen. Sein Klient habe auch sofort mitgezogen. "Er war total offen dafür. Du musst eine Marke aufbauen, wenn du noch aktiv Fußball spielst, wenn du im Fernsehen und auf Social Media noch regelmäßig gesehen wirst."

Die meisten Profis möchten laut Sögüt erst nach ihrer aktiven Laufbahn in die Geschäftswelt eintauchen, was aber nur selten gelingt. "Viele Fußballer wollen nach ihrer Karriere eine Fashion Brand aufbauen. Das läuft zu 99,9 Prozent nicht, weil sich keiner mehr für diese Spieler interessiert." Deshalb muss das angestrebte Business aufgebaut werden, solange das Interesse an dem Profi noch hoch ist.

Sögüt: Bundesliga-Spieler nicht interessant genug

Dass es für Mesut Özil mit "M10" so gut läuft, liegt auch daran, dass der Spielmacher bei verschiedenen Topklubs im Ausland aktiv war. Wäre er damals bei Schalke oder Bremen geblieben, hätte er definitiv nicht solches Ansehen erlangt, wie sein Berater unterstrich. "Die Bundesliga ist nicht bekannt und beliebt genug, um einen Spieler zu einer weltbekannten Marke zu machen."

