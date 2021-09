Süper Lig : Zu wenig Einsatzzeit: Mesut Özil bei Fenerbahce unzufrieden?

Für Mesut Özil sollte der Wechsel zu Fenerbahce Istanbul einer Befreiung gleichkommen. In seinem neuen Team scheint er allerdings nicht so sehr gebraucht zu werden, wie er sich das erhofft hatte. Liegt ein erneuter Wechsel in der Luft?

Nach Informationen der AS ist Özil frustriert über den Saisonstart. Er spielte in den ersten drei Partien zwar von Beginn an, wurde aber stets ausgewechselt. Im letzten Match gegen Antalyaspor (2:0) kam er erst von der Bank.

Der Weltmeister von 2014 wechselte im Januar vom FC Arsenal in die Türkei, um endlich wieder ein aktives Mitglied einer Mannschaft zu sein. Die fehlende Einsatzzeit nervt ihn daher ungemein. Nach der Meldung der AS kamen schnell Gerüchte über einen erneuten Wechsel auf, der Özil diesmal in die USA oder nach Katar bringen soll.