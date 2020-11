Primera Division : Takefusa Kubo: Betis Sevilla steht als Abnehmer bereit

Der spanische Traditionsverein Betis Sevilla zeit MUNDO DEPORTIVO zufolge Interesse an Takefusa Kubo. Im Gespräch ist eine Winter-Ausleihe des Japaners bis zum Saisonende.

Takefusa Kubo (19) ist unzufrieden mit seinen Spielanteilen nach seinem Leihwechsel von Real Madrid zum Gelben U-Boot. Regelmäßig in der Startelf steht er nur in der Europa League, in der Primera Division wartet Kubo noch auf sein erstes Startelfmandat.

Kubo und sein Stammverein Real sollen angesichts der Jokerrolle des Supertalents über einen vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts im Januar nachdenken. Eigentlich ist es bis Ende Juni 2021 vereinbart.