Real Madrid : Takefusa Kubo hofft auf Real-Platz – nächste Station offen

Takefusa Kubo malt sich eine langfristige Zukunft bei Real Madrid aus. Zuallererst muss aber geklärt werden, für welchen Klub er in der kommenden Saison spielt.

Die Vorbereitung auf die Saison absolvierte Takefusa Kubo noch mit den Profis von Real Madrid. Danach ging es per Leihe zum Aufsteiger RCD Mallorca, für den er auf 24 Ligaeinsätze mit drei Toren und ebenso vielen Vorbereitungen kommt.

Für den 18 Jahre alten Offensivspieler gibt es nur ein Ziel: sich bei den Blancos durchzusetzen.

"Meine Präferenz ist klar: Ich will im Bernabeu im Trikot von Real Madrid spielen können, das ist mein Traum", macht Kubo in der AS seine Ambitionen klar. Für sein Ziel werde er sich anstrengen und bei Mallorca dazulernen.