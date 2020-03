Real Madrid : Takefusa Kubo: Welchen Spieler von Real Madrid er unglaublich findet

Die Corona-Zwangspause nutzen viele Spieler, um mit ihren Fans zu interagieren. So auch Takefusa Kubo, der in einem Live-Video Fragen beantwortet und sich wohlwollend über einen Spieler von Real Madrid äußert.

Bis zum Saisonende hat Real Madrid Takefusa Kubo beim Ligakonkurrenten RCD Mallorca geparkt. Um sich die Zeit während der Ligapause aufgrund des Coronavirus zu vertreiben, hat er ein Live-Video mit Teamkollege Cucho Hernandez gestartet, in dem beide Fanfragen beantworteten.

Die an Kubo adressierten Fragen hingen natürlich meist mit Real zusammen. Ein User fragte, welcher Spieler bei ihm am meisten Eindruck hinterlassen habe. Lange zögern musste der Japaner nicht und nannte in diesem Zusammenhang Offensivmann Isco.

"Schon als ich zum Training ging, hatte ich eine hohe Meinung von ihm", sagte Kubo, der anschließend schwärmend präzisierte: "Ich wusste, dass er gut ist, aber nach dem Training mit ihm bemerkte ich, dass er unglaublich ist."