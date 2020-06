Real Madrid : Takefusa Kubo: Zinedine Zidane gerät ins Schwärmen

Takefusa Kubo (19) hat in seinen wenigen Monaten bei RCD Mallorca und in der Primera Division bereits gezeigt, welch großes Talent in ihm schlummert.

Der schon im Teenageralter als "japanischer Messi" bezeichnete Kicker beeindruckt vor allem durch seine Dribblings und gute Ballbehandlung.

Auch Zinedine Zidane ist beeindruckt. "Er war sehr gut, er hatte ein großartiges Spiel. Er hat bewiesen, wie gut er ist. Er ist sehr geschickt und immer mit Zug zum Tor", erklärte Zidane nach dem Sieg der Königlichen gegen Mallorca.