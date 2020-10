Corona-Vorgaben missachtet : Tammy Abraham und Jadon Sancho sagen Sorry - und entgehen einer Strafe

Jadon Sancho und Ben Chilwell haben am Wochenende ihrem Nationalmannschaftskollegen Tammy Abraham einen Überraschungsbesuch abgestattet.

In Abrahams Londoner Haus wurde für den Chelsea-Stürmer eine Party geschmissen. THE SUN zufolge waren 20 Gäste bei der Feier. Wegen Corona sind in Großbritannien derzeit allerdings Zusammenkünfte auf sechs Personen beschränkt.

"Tammy Abraham und Jadon Sancho haben kein Alkohol getrunken"

Eine Quelle aus Abrahams Umfeld erklärte gegenüber der Boulevardzeitung: "Er hatte wirklich keine Ahnung, dass es passieren würde. Er und Sancho haben keinen Alkohol getrunken."