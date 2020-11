FC Bayern : Tanguy Nianzou: Bayern-Youngster erhält Lob vom Chef

Der Neuzugang, der im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain an die Säbener Straße gewechselt war, habe zudem immer "ein Lächeln auf den Lippen", so Flick über Frohnatur Nianzou, der gegen den VfB Stuttgart nach 69 Spielminuten für Jerome Boateng in die Partie gekommen war.

Bereits vor dem 3:1 gegen Stuttgart hatte der Übungsleiter den jungen Franzosen gelobt und erklärt: "Er ist sehr weit. Es macht einfach Spaß, mit so einem Jungen zu arbeiten."