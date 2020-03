FC Barcelona : Tausch-Deal: Inter fordert 3 Barça-Stars für Lautaro Martinez

Gerücht Der FC Barcelona macht Lautaro Martinez (22) schöne Augen, will den Argentinier als Suarez-Ersatz verpflichten. Inter Mailand hat allerdings genaue Vorstellungen.

Laut SPORT bieten die Katalanen daher 70 Millionen Euro plus Rechtsverteidiger Nelson Semedo und Mittelfeld-Routinier Arturo Vidal als Tauschspieler für Martinez.

Jean-Clair Todibo (20, Vertrag bis 2023)

Der Innenverteidiger ist seit der Winter-Transferperiode an Schalke verliehen, kommt dort bisher auf sechs Einsätze. Die Leihe sieht eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro (plus fünf Mio. Boni) vor.

Der Leih-Deal ist bis zum Saisonende datiert. Bei einer festen Verpflichtung besitzt der FC Barcelona eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro (plus 10 Mio. Boni).

Sollte Schalke auf einen Kauf verzichten, könnte Jean-Clair Todibo im Sommer auf den Markt kommen.