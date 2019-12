Gerücht Für Emre Can (25) war der Trainerwechsel bei Juventus Turin keine Erfolgsgeschichte. Der Deutsche ist nur noch Ersatz. Macht er im Winter die Biege?

Emre Can stand unter Maurizio Sarri in dieser Spielzeit erst zweimal in der Startelf von Juventus Turin. Zu wenig für den Nationalspieler.

Die Qualitäten des Ex-Liverpoolers sind jedoch europaweit geschätzt. Mehrere Top-Klubs sind an ihm interessiert.

Unter anderem Paris Saint-Germain zeigt Interesse an Emre Can. Und offenbar laufen bereits Gespräche über einen Winter-Wechsel.

Der GAZZETTA DELLO SPORT zufolge wird über einen Spielertausch verhandelt. Emre Can soll in den Parc des Princes wechseln, Leandro Paredes (25) aus Paris nach Norditalien.