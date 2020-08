Juventus Turin : Tauschgeschäft geplant: Juve will Sami Khedira für Higuain-Nachfolger opfern

Sami Khedira und Juventus Turin werden nach fünf Jahren der Zusammenarbeit aller Wahrscheinlichkeit auseinandergehen. Möglicherweise bleibt er der Serie A erhalten und wird sogar in ein Tauschgeschäft eingeflochten.

Einigen Verletzungen war es geschuldet, dass Sami Khedira in der vergangenen Saison kaum ein Spiel für Juventus Turin hatte absolvieren können. Der ewige Meister Italiens will sich in den kommenden Wochen von dem früheren deutschen Nationalspieler trennen.

Scheinbar könnte sich ein Tausch mit dem Ligakonkurrenten AS Rom ergeben. Dem CORRIERE DELLO SPORT zufolge bietet Juve Khedira den Römern an und fordert im Gegenzug Edin Dzeko, der wiederum nicht ganz billig im Unterhalt ist.

Der routinierte Angreifer soll in der Ewigen Stadt satte 7,5 Millionen Euro verdienen und verfügt dort noch über eine vertraglich Vereinbarung, die bis 2022 datiert ist. Juves Kader soll unter Andrea Pirlo einen neuen Anstrich bekommen.