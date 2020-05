AS Rom : Tauschgeschäft: Justin Kluivert vor Wechsel nach London?

Gerücht

Henrikh Mkhitaryan will bei der Roma bleiben. Das hat der ehemalige Dortmunder jüngst in einem Interview klargestellt. Das Problem: Der Leihvertrag mit Arsenal läuft am Saisonende aus.

Berater Mino Raiola arbeitet aber offenbar bereits an einer Lösung. Laut CORRIERE DELLO SPORT will der berühmte Spielervermittler einen Tausch-Deal einfädeln.

Mkhitaryan (31) soll demnach fest beim AS Rom unterschreiben, Justin Kluivert (21) im Gegenzug aus der italienischen Hauptstadt zum FC Arsenal wechseln.

Zusätzlich müssten die Gunners allerdings noch eine Ablösesumme entrichten. Im Gespräch sind 10 bis 15 Millionen Euro.

Quelle: CORRIERE DELLO SPORT