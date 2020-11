Juventus Turin : Tauschgeschäft: Mauro Icardi im zweiten Anlauf zu Juve?

Icardi gehört bei Paris Saint-Germain zu den Leistungsträgern. Nicht umsonst hat der französische Serienchampion vor wenigen Monaten 50 Millionen Euro investiert, um mit dem Angreifer nach einem Jahr Ausleihe fest zusammenzuarbeiten.

Außerdem betonen sie in Turin in regelmäßigen Abständen, trotz Dybalas sportlicher Schieflage den Vertrag verlängern zu wollen. So bereits geschehen Ende Oktober, als Juve-Sportchef Fabio Paratici sagte: "Er will bleiben und wir wollen ihn behalten, er ist Teil unserer Zukunft. Wir werden die Verhandlungen fortsetzen, um eine Vereinbarung zu finden."