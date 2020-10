FC Barcelona : Telefonat mit Luis Suarez: Ronald Koeman verrät Details

Viele lässt es immer noch nicht los, dass Luis Suarez den FC Barcelona verlassen musste. Ronald Koeman berichtet von einem Telefonat, in dem er den Angreifer davon unterrichtet hatte, keine Perspektive mehr zu haben.

Eine Reihe von Unverständnis-Meldungen gab es bereits darüber, dass sich der FC Barcelona in diesem Sommer aus eigenem Antrieb von Luis Suarez getrennt hatte. Ronald Koeman hatte sich in der Vergangenheit schon mehrfach zu diesem besonderen Fall geäußert und gewährt nun in seinem neuesten Statement tiefere Einblicke.

Beim ALGEMEEN DAGBLAD sagt der Barça-Trainer, dass er Suarez im Urlaub erreicht hatte, es aber keine andere Möglichkeit gab, da er die ganze Sache unbedingt persönlich mit dem Torjäger besprechen wollte.

"Es ist besser, eine Botschaft auf ehrliche und klare Weise zu übermitteln. Suarez hatte immer noch einen Vertrag und er konnte entscheiden, wie seine Zukunft aussehen sollte. Mir war klar, dass das in solchen Fällen die einzige Möglichkeit ist", erklärt Koeman.