FIFA Awards : The Best: Wer beerbt Messi? FIFA gibt Kandidaten bekannt

Am Mittwoch wurden die Kandidaten bekanntgegeben. Champions-League-Sieger Bayern München und Liverpool dominieren die Vorauswahl. Von den Bayern sind Robert Lewandowski und Thiago Alcantara für den Weltfußballer-Titel nominiert. Liverpool schickt Sadio Mane, Virgil van Dijk und Mohamed Salah ins Rennen.

Der Ballon d'Or 2020 wurde von der veranstaltenden Sportzeitung FRANCE FOOTBALL wegen Corona für dieses Jahr abgesagt, der Weltfußballverband FIFA lässt seine THE BEST-Awards allerdings steigen.

Spaniens Meister schickt zudem Zinedine Zidane (Welttrainer) und Sergio Ramos (Weltfußballer) ins Rennen, Weltfußballer-Titelverteidiger Lionel Messi ist als zweiter Profi des FC Barcelona nominiert.

Weltfußballer und Co - so wird gewählt

Wahlberechtigt sind Mannschaftskapitäne und Trainer der Nationalteams, 200 Medienvertreter und Fans, die per Online-Voting bis zum 9.12. ihre Stimme abgeben können. Die Gewinner werden in diesem Jahr im Rahmen einer virtuellen Gala in Zürich geehrt.

Die Nominierungen in der Übersicht:

Weltfußballer

Robert Lewandowski (FC Bayern)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Thiago (FC Bayern/FC Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Sadio Mane (FC Liverpool)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Welttrainer

Jürgen Klopp (FC Liverpool)

Hansi Flick (FC Bayern)

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Julen Lopetegui (FC Sevilla)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Welttorhüter