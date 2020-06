Tottenham : The Special One ist zurück: Jose Mourinho kontert Kritik auf seine ganz eigene Art

Jose Mourinho (57) hat seinem Spitznamen The Special One einmal mehr alle Ehre gemacht. Der Tottenham-Trainer reagiert bemerkenswert auf die Kritik eines Ex-Profis.

Harry Kane komme im System von Jose Mourinho (57) nicht genug zur Geltung und könnte deshalb über einen Vereinswechsel nachdenken. Das erklärte Ex-Profi Paul Merson jüngst.

Mourinho ließ prompt eine Reaktion folgen. "Ich respektiere ihn, deshalb werde ich nett darauf antworten", sagte der Portugiese und erinnerte an seine Ex-Top-Torjäger.

"Ich hatte einen Kerl namens Drogba in der Mannschaft. Er hat vier Spielzeiten für mich gespielt, er hat 186 Tore erzielt, was einem Durchschnitt von 46 Toren pro Saison entspricht", so The Special One.