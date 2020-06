AC Mailand : Theo Hernandez lässt Paris abblitzen

Paris Saint-Germain wird in diesem Sommer trotz Corona einige Umwälzungen vornehmen. Für die Linksverteidiger-Position hatte sich der Französische Meister nach Theo Hernandez erkundigt. Der bekennt sich jedoch zum AC Mailand.

Theo Hernandez signalisiert keinerlei Interesse daran, den AC Mailand in diesem Sommer in Richtung Paris Saint-Germain zu verlassen.

"Ich will Milan danken, weil sie Vertrauen in mich hatten, Paolo Maldini (Technischer Direktor; Anm. d. Red.) hat an mich geglaubt und ich bin sehr glücklich hier", sagt Hernandez.

Der Franzose resümiert noch mal seine Real-Zeit und sagt, dass es generell nicht leicht sei, eine Position in solchen Klubs zu finden. "Das ist es nicht mal bei Atlético Madrid, wo ich groß geworden bin", sagt er.

PSG denkt über einen Hernandez-Transfer nach, weil Layvin Kurzawa den Französischen Meister in diesem Sommer ablösefrei verlassen wird. Hernandez hat sich vor einem Jahr langfristig bis 2024 an Milan gebunden.