AC Mailand : Theo Hernandez schließt Rückkehr zu Real Madrid aus

Nach zwei Jahren Real Madrid hatte sich Theo Hernandez (23) im Sommer 2019 für einen Neustart beim AC Mailand entschieden – und bereut diese Entscheidung bis heute nicht. Eine Rückkehr an die Concha Espina schließt er aus.

"Ich weiß nicht, ob sie meinen Abgang in Madrid bereut haben ... Ich kam sehr jung zu Real Madrid und hatte keine Einsatzminuten. Es war kompliziert, weil ich nicht das Selbstvertrauen hatte, das ich jetzt habe", erklärt Hernandez ONDA CERO. "Seit ich bei Milan bin, spiele ich ziemlich gut."

Trotz der vielen Irrungen in Mailand mit zahlreichen Trainerwechseln büßte Hernandez seinen Stammplatz nicht ein. Stefano Pioli setzt ebenso fest auf den linken Außenverteidiger, der sich in der laufenden Saison an sieben Toren direkt beteiligte.

Eine Rückkehr nach Madrid kommt nach aktuellem Stand nicht infrage. "Ich sehe mich nicht zu Real zurückkehren. Wenn ich könnte, würde ich für immer bei Milan bleiben", sagt Hernandez, der in der Lombardei noch über einen bis 2024 gültigen Vertrag verfügt.