Gerücht Bei Juventus Turin genießt ein Abgang von Emre Can im Winter Priorität, auch wenn Sportdirektor Fabio Paratici widerspricht. Der deutsche Nationalspieler könnte in ein Tauschgeschäft mit Thiago verwebt werden. Über reines Gemunkel geht das Ganze aber noch nicht hinaus.

Als "Gedankenspiel" bei Juventus Turin bezeichnet die TUTTOSPORT Mittelfeldspieler Thiago vom FC Bayern.

Die Alte Dame prüfe derzeit aber schon, ob ein Tauschgeschäft mit Emre Can im Bereich des Möglichen liegt.

Can durchlief an der Säbener Straße sämtliche Stationen in der Jugend, der Durchbruch bei den Profis blieb ihm allerdings verwehrt.

Angeblich kann sich der 25-Jährige eine Rückkehr in die Landeshauptstadt Bayerns gut vorstellen.