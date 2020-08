Was wird aus dem Spanier? : Thiago Alcantara: Angebot erreicht den FC Bayern - Warnung an Liverpool

Der FC Bayern München könnte einen Abnehmer für den wechselwilligen Thiago Alcantara gefunden haben, der die geforderte Ablösesumme zahlt. Zumindest soll die erste Offerte von PSG nah dran sein an der Schmerzgrenze des deutschen Rekordmeisters. Real Madrid hingegen hat kein Interesse am Spanier. Der FC Liverpool wird indes vor einer Verpflichtung von Thiago gewarnt.

Thiago Alcantara (29) hat einen neuen Verehrer. Der spanische Mittelfeldakteur des FC Bayern steht Medienberichten zufolge auf dem Einkaufszettel von Paris Saint-Germain. Wie das französische Sportportal LE10SPORT in Erfahrung gebracht haben will, hat Sportdirektor Leonardo bereits ein Angebot für den Edeltechniker an der Säbener Straße eingereicht.

Zuletzt hatte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (64) noch erklärt, für Thiago seien noch keine Angebote eingegangen. Das könnte sich nun dank PSG geändert haben.

Paris ist auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldakteur. Wunschspieler von Leonardo soll Sergej Milinkovic-Savic (25) von Lazio Rom sein. Der Serbe bekannte sich jedoch nach der geglückten Champions-League-Qualifikation mit den Römern zu seinem Verein. Milinkovic-Savic steht noch bis 2023 unter Vertrag - ohne Ausstiegsklausel.