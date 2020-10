Kingsley Coman lobt : "Thiago Alcantara genauso wichtig wie Robert Lewandowski"

Nach sieben Jahren kehrte Thiago Alcantara (29) dem FC Bayern in der vergangenen Transferperiode den Rücken zu und heuerte beim FC Liverpool an. Viele beim deutschen Rekordmeister hätten sich einen Verbleib des Edeltechnikers gewünscht. Auch Kingsley Coman.

"Er hat zwar nicht viele Tore für Bayern geschossen, aber was er gemacht hat, war für die Mannschaft so wichtig wie 50 Tore von Robert Lewandowski", lobte der französische Nationalspieler seinen Ex-Weggefährten in der DAILY MAIL.

Liverpool könne sich glücklich schätzen, einen so hervorragenden Spieler in seinen Reihen zu haben, so Coman weiter. Der Franzose und Thiago standen fünf Jahre gemeinsam beim FCB unter Vertrag.