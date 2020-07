FC Bayern : Thiago Alcantara & Liverpool: Es gibt immer noch Fragezeichen

Eins ist bei Thiago Alcantara sicher: Er will den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen. Wiederum stellt sich die Frage nach dem Abnehmer. Beim FC Liverpool hegt ein Teil der Verantwortlichen Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Transfers.

An der Anfield Road besteht allerdings große Uneinigkeit. Im Verein sollen sich die Verantwortlichen fragen, ob Thiago mit 29 Jahren nicht zu alt sei und ob sein Stil überhaupt in die Mannschaft passe.

Nächster Knackpunkt ist die Ablöse, welche die Bayern auf rund 30 Millionen Euro festgesetzt haben sollen. Fluid ist Liverpool inmitten der Coronakrise nämlich auch nicht unbedingt. Der Englische Meister um Jürgen Klopp hat ein Sparprogramm ausgerufen und ließ seine Spieler bereits auf Gehalt verzichten.

Für Thiago steht nun aber erst mal das Champions-League-Turnier in Lissabon auf der Agenda. Der FCB startete in dieser Woche mit einer Cyber-Trainingseinheit in die Vorbereitung, ab 26. Juli beginnt das Mannschaftstraining. Mit Thiago, der sich schnell von einem Eingriff an der Leiste erholte.