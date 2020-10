"Zauberer wie Coutinho" : Thiago Alcantara: Neue Details zu Liverpool-Wechsel enthüllt!

Warum ließ Thiago Alcantara seine längst ausgehandelte Vertragsverlängerung mit Bayern München platzen? "Schuld" hat offenbar Jürgen Klopp. Der Liverpool-Trainer überzeugte den 29-Jährigen per Video-Telefonat von einem Vereinswechsel. Für Thiago gibt es indes großes Lob von einem Ex-Liverpooler zu hören.

Einen Tag später stand seine Entscheidung fest. Thiago wollte an die Anfield Road zum amtierenden Englischen Meister, ein Barça-Wechsel oder eine Verlängerung bei den Bayern kam nicht mehr infrage. Seinen Abschiedswunsch habe er den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters mit Tränen in den Augen übermittelt.

Letztendlich einigten sich der amtierende Champions-League-Sieger und der Vorjahreschampion auf einen Transfer des Ex-Barça-Kickers. Knapp 25 Millionen Euro Ablöse ließen sich die Reds den spielstarken Mittelfeldakteur kosten.

"Thiago Alcantara ist ein Zauberer wie Coutinho"

Thiago Alcantara feierte in Liverpool einen Einstand nach Maß. Gegen Chelsea wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt und stellte gleich mal einen Rekord auf. Er hatte 89 Ballkontakte und spielte 75 Pässe – mehr als je ein anderer Spieler in der Premier League innerhalb einer Halbzeit seit Beginn der Datenerhebung 2003.