Nach Informationen von BILD : Thiago Alcantara: Neuer Bayern-Vertrag fix!

Der Zeitung zufolge ist der neue Deal bereits fix. Bayern wolle die Verlängerung noch in dieser Woche verkünden. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 29-Jährige bis 2023.

Laut BILD war der Iberer am Montag trotz trainingsfrei am Vereinsgelände. Ebenfalls zugegen: Übersetzer und Betreuer Johannes Mösmang.

Der neue Vereinschef Herbert Hainer hatte bereits im KICKER signalisiert, bei den Personalien Manuel Neuer, David Alaba und Thiago positiv hinsichtlich einer längerfristigen Zusammenarbeit gestimmt zu sein: "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen drei in absehbarer Zeit verlängern können."

Dass sich Thiago in der bajuwarischen Landeshauptstadt außerordentlich wohlfühlt, betonte er bereits in zahlreichen Interviews, in denen er auch immer wieder nach einem Karriereende im FCB-Dress befragt wird.

Hierzu sagte er vor Kurzem bei LA VANGUARDIA: "Das ist eine schwierige Frage. Es muss vieles stimmen. Aber Bayern wäre ein wunderbarer Verein, um eine Karriere zu beenden."