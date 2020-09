FC Barcelona : Thiago Alcantara: Rückkehr zum FC Barcelona?

Am Montag startet der FC Bayern mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Zukunft von Thiago Alcantara ist derweil immer noch nicht abschließend geklärt.

Der Triple-Sieger soll 30 Millionen Euro Ablöse fordern, der FC Liverpool hat sich bisher noch nicht zu einem Angebot animieren lassen. Nach Informationen der SPORT BILD holte der FC Barcelona Erkundigungen über seinen Ex-Spieler ein.

Thiago wurde jahrelang in La Masia ausgebildet und holte mit Barça 2010/11 die Champions League. Im Sommer 2013 folgte er Pep Guardiolas Lockrufen und heuerte ebenfalls an der Säbener Straße an.