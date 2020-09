Uli Hoeneß sicher : Thiago Alcantara soll sich mit zwei Klubs einig sein



Andre Oechsner

Entgegen eines Medienberichts ist Thiago Alcantara in dieser Woche ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der Mittelfeld-Taktgeber will den Klub verlassen, Fortschritte sind in den Verhandlungen mit interessierten Klubs allerdings nicht zu erkennen. Uli Hoeneß macht diesen Umstand an zwei Interessenten fest.