Liverpool : Thiago Alcantara: Tränenreicher Bayern-Abschied - Klopp-Lob nach Liverpool-Start

Als sich Thiago Alcantara am Donnerstag vergangener Woche in der Geschäftsstelle des FC Bayern das Finale "Go" für seinen Wechsel abholte, kam es wenige Minuten danach zu einem emotionalen Treffern in der Tiefgarage.

Thiago hatte zehn Minuten später am Parkplatz von Karl-Heinz Rummenigge gewartet, berichtet der Vorstandschef in der Talkrunde SKY90: "Dann dachte ich mir: 'Was macht er da?' Dann ist er auf mich zugekommen und hat mich fünf Minuten in den Arm genommen und geweint."

Unter Tränen, so der Münchner Oberste, habe sich Thiago für die Wechselfreigabe bedankt. "Das ist ein großartiger Mensch und war für Bayern München immer ein großartiger Spieler", so Rummenigge, der anschließend zugibt, dass auch ihm die Tränen gekommen seien.