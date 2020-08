ManCity mit Interesse : Thiago Alcantara: Wiedervereinigung mit Pep Guardiola?



Andre Oechsner

Vergangenes Wochenende lief Thiago Alcantara vermeintlich das letzte Mal in der Münchner Allianz Arena auf. Nach sieben Jahren beim FC Bayern will sich der Iberer ein neues sportliches Zuhause suchen. In den Poker hat sich nun offenbar ein weiterer Premier-League-Klub eingeschaltet.