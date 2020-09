FC Bayern : Thiago begründet Wechsel - Liverpool-Legende voller Vorfreude

Thiago wäre eine neue Option für Jürgen Klopp, da er weniger energisch, dafür aber technischer spielt, charakterisiert Carragher Thiagos Spielweise. Liverpool sei laut dem Ex-Spieler auf vielen Positionen Weltklasse, zum Beispiel in der Abwehr oder bei den Torhütern.

Nach wochenlangem Hin und Her könnte Thiago Alcantara am Freitag seinen Wechsel zum FC Liverpool abschließen. SKY SPORTS zufolge macht er sich auf dem Weg nach England, um dort die üblichen Checks zu absolvieren. Im Nachgang sollte er einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnen.

Im Mittelfeld könnte man aber noch eine technisch versierte Alternative brauchen, resümiert Carragher, der meint: "Thiago passt da ins Bild, also hoffen wird, dass er auch kommt." Carragher absolvierte während seiner Laufbahn 737 Pflichtspiele für die Reds und gewann 2005 die Champions League.

Thiago Alcantara erläutert Liverpool-Wechsel

Thiago hat sich indes nach sieben Jahren im Trikot des deutschen Rekordmeisters verabschiedet und seinen Wechsel in die Premier League erläutert.

"Meine Entscheidung ist rein sportlicher Natur. Als Fußballspieler will ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln. Bayern wird immer meine Heimat sein. Danke, FC Bayern", erklärte der spanische Edeltechniker laut dem KICKER.

Er sei stolz auf seine Zeit bei Bayern München: "Hier habe ich eine Tradition lieben gelernt, von der ich mich jetzt verabschiede, die ich aber nie vergessen werde: 'Mia san mia'."

Fantastische Momente habe er an der Säbener Straße erleben dürfen, so der Mittelfeldregisseur: "Mit meiner Bayern-Familie, die mich so gut behandelt und jede Sekunde geliebt hat."