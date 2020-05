Bayern-Verbleib? : Thiago legt sich für Philippe Coutinho ins Zeug



Andre Oechsner

Der FC Bayern wird sich bei Philippe Coutinho nicht an der 120-Millionen-Kaufklausel bedienen – so viel scheint aufgrund der bisherigen Entwicklungen nahezu in Stein gemeißelt. Thiago Alcantara hat derweil eine enorm hohe Meinung und setzt sich für Coutinhos dauerhaften Verbleib ein.