9 Millionen für Marc Roca : Thiago-Nachfolger: FC Bayern macht Schnäppchen-Deal mit LaLiga-Absteiger

Marc Roca (23) stand bereits in der Vergangenheit auf dem Einkaufszettel des FC Bayern. Im Sommer 2019 war der Spanier dem deutschen Serienmeister aber zu teuer.

Espanyol Barcelona forderte dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro Ablöse für den spielstarken 6er. Diese Summe entsprach der Ausstiegsklausel des 23-Jährigen, der als Ersatz für Renato Sanches (ging zu Stade Rennes) kommen sollte.

2019 war er zu teuer, jetzt kommt Marc Roca zum FC Bayern

Mit einjähriger Verspätung kommt Roca nun doch noch an die Säbener Straße. Am Samstag kam der Mittelfeldakteur in München an, er wurde auf dem Vereinsgelände gesichtet. In der Folge sollte der Medizincheck absolviert werden.