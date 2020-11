Chelsea : Thiago Silva enthüllt Botschaft von Frank Lampard

Chelsea-Trainer Frank Lampard und Thiago Silva kennen sich als Gegenspieler. Ein Bild eines Duells nutzte Lampard, um den brasilianischen Abwehrakteur in London als Neuzugang zu begrüßen.

Der Chelsea-Trainer sendete ein Foto an den Südamerikaner, das diesen beim Handshake mit Lampard zeigt, bei einem Spiel im legendären Maracana 2013.

Für ihn sei dies eine Überraschung gewesen, so der langjährige Mannschaftskapitän der Selecao. "Ich konnte mich gar nicht mehr an das Spiel erinnern." Die Möglichkeit, von Lampard trainiert zu werden, mache ihn stolz, so der Südamerikaner: "Er ist einer der besten Mittelfeldspieler, den die Welt je gesehen hat."

Thiago Silva heuerte ablösefrei von Paris Saint-Germain an der Stamford Bridge an, unterschrieb einen Vertrag bis 2021 mit der Option auf Verlängerung bis 2022.