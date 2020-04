Milan-Rückkehr? : Thiago Silva will es so wie Zlatan Ibrahimovic machen, doch es gibt ein Problem

Thiago Silva (35) hatte Milan 2012 in Richtung Paris Saint-Germain verlassen, sein Arbeitspapier läuft am Saisonende aus. Der brasilianische Nationalspieler wäre daher ablösefrei zu haben.

Ob er dann auf Zlatan Ibrahimovic treffen würde, ist allerdings offen. Der Schwede, dessen Arbeitspapier am Saisonende ausläuft, aber die Option auf eine Vertragsverlängerung enthält, soll an ein Karriereende denken.

Alex Pato, seines Zeichens langjähriger Stürmer der Rossoneri, mit 150 Spielen auf dem Buckel hofft, dass Ibrahimovic den Fans im San Siro erhalten bleibt.

"Milan muss sich auf Ibrahimovic konzentrieren, er ist zu wertvoll für die jungen Spieler und eiskalt vor dem Tor", erklärte der ehemalige brasilianische Nationalspieler gegenüber der GAZZETTA DELLO SPORT.

Auch solle der Verein weiter an Direktor Paolo Maldini festhalten, so Pato: "Er weiß, was dieser Verein bedeutet und wird ihn wieder an die Spitze bringen."