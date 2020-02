Was für ein Monat für Thibaut Courtois: Der zu Saisonbeginn noch heftig kritisierte Belgier hat nach hervorragenden Leistungen den Preis "Spieler des Monats" erhalten.

Real Madrid ist in der Primera Division weiter in der Erfolgsspur. Seit 13 Partien sind die Königlichen in der Liga ungeschlagen.

Auch ein Verdienst von Thibaut Courtois, der in den vergangenen Wochen reihenweise Glanzparaden zeigte.

Für seine Galavorstellungen wird der belgische Nationaltorhüter nun individuell als "bester Spieler" der Primera Division im Januar ausgezeichnet.

Thibaut Courtois war 2018 von Chelsea an die Concha Espina gewechselt. Er lieferte sich einen Kampf mit Keylor Navas um den Platz im Kasten.