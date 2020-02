Real Madrid und der FC Barcelona drehen an der LaLiga-Tabellenspitze einsam ihre Runden. Beide Klubs hatten in der bisherigen Saison aber auch schon viele durchwachsene Spiele. Real-Keeper Thibaut Courtois huldigt dem Erzrivalen dennoch.

"Was sie bei Barcelona als schlecht bezeichnen, ist eine Sache der Presse", sagte Reals Keeper Thibaut Courtois am Sonntagabend.

Real steht bei acht Punkteteilungen und einer Niederlage, Erzrivale Barça kommt auf vier Remis und vier Pleiten, mühte sich am Samstag zu einem 2:1-Sieg gegen Getafe.

» Mehr Real-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

"Sie gewinnen Spiele und sind nur einen Punkt hinter uns. Genau das werden sich mit ins Bernabeu nehme."

Diese Frage rührt natürlich mit dem bevorstehenden Clasico zwischen den beiden Topklubs, der am 1. März in Madrid ausgetragen wird.

Anzeige

Freudig äußerte sich Courtois über seinen Landsmann Eden Hazard, der nach langer Verletzungspause am Wochenende sein Comeback gab.

"Er ist zwar noch nicht bei 100 Prozent, aber er hat 70 Minuten gut gespielt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns", sagte Courtois. "Er wird bereit sein für die wichtige Woche, die bevorsteht."

Real stellt sich am Wochenende bei UD Levante vor, ehe es in der darauffolgenden Woche im Hinspiel des Achtelfinales in der Champions League gegen Manchester City kommt. Die K.-o.-Runde startet mit dem Heimspiel gegen den Englischen Meister.

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!