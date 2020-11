Rückblick auf 2014 : Thibaut Courtois streitet Einigung mit Barça ab

Der ehemalige Manager Javier Bordas war in Plauderlaune und gab in einem Interview zahlreiche Internas über den FC Barcelona preis. Angeschnitten hatte er unter anderem einen im Jahr 2014 unmittelbar bevorstehenden Wechsel von Thibaut Courtois. Der Belgier weist Bordas' Behauptungen nun zurück.

Interviewfetzen von Javier Bordas machen in diesen Tagen die Runde. Der ehemalige Sportdirektor und Vizepräsident des FC Barcelona hatte unter anderem behauptet, dass Courtois vor rund sechs Jahren unmittelbar vor dem Wechsel in die Hauptstadt Kataloniens stand.

Nach drei Jahren auf Leihbasis bei Atletico Madrid, in denen Thibaut Courtois sehr zu gefallen wusste, stapelten sich die Interessenten. Dereinst war es unter anderem der FC Barcelona, der als potenzieller neuer Klub gehandelt wurde. Eine unmittelbar bevorstehende Vereinbarung gab es allerdings nicht.

"Ich glaube nicht, dass ich mich zu Dingen äußern muss, die in Zeitungen und so weiter gesagt werden", sagte Courtois, der in Richtung seines aktuellen Arbeitgebers nachdrückte: "Ich glaube, die Leute wissen, dass es schon immer mein Traum war, für Real Madrid zu spielen, und dass ich dort glücklich bin."