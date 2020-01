Dass Thomas Müller in formidabler Verfassung ist, soll nicht unbelohnt bleiben. Geht es nach Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, sollte der Ur-Bayer wieder eine Chance in der Nationalmannschaft erhalten.

Nach dem Einstieg in die Rückrunde und auch in den letzten Wochen der Hinrunde, gab es kaum ein Spiel, in dem sich Thomas Müller nicht an einem Tor des FC Bayern beteiligte.

Nicht verwunderlich kommen in der Folge Stimmen daher, die Müllers Rückkehr in die DFB-Elf fordern.

"Ich möchte Jogi Löw grundsätzlich keine Ratschläge geben. Er ist erfahren genug, er hat mit der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert. Aber wenn einer top spielt, und ich hoffe, dass Thomas weiter auf diesem Niveau spielt, dann wird da möglicherweise ein Umdenken stattfinden", erklärt Karl-Heinz Rummenigge bei SPORT1.

Der Münchner Vorstandschef führt aus, dass insbesondere Müller ein bisschen in den "zweiten Frühling" komme.