FC Bayern : Thomas Müller: Bayern-Star liefert Essen aus

Thomas Müller hat zusammen mit seiner Familie 1000 Mahlzeiten gestiftet und ausgeliefert. Unterdessen hat sich auch der FC Bayern an der Corona-Hilfe beteiligt.

Thomas Müller liefert Essen aus. Nur ein Anruf war nötig, damit sich soziale Einrichtungen wie Pflegeheime oder Kindergärten im Landkreis Weilheim-Schongau oder das THW die Mahlzeiten von Thomas Müller geliefert zu bekommen. Von Freitag bis Sonntag war der Weltmeister dann unterwegs.

Um Gedränge und Ansteckunsgefahr zu vermeiden, wurde an die Haustür oder strategisch an einen Parkplatz geliefert. Gekocht wurden die Essen in lokalen Restaurants, damit auch diese unterstützt werden.

Unterdessen hat die Aktion "www.WeKickCorona.com" von Leon Goretzka und Joshua Kimmich 3,6 Millionen Euro gesammelt. Der FC Bayern hat die Aktion seit Sonntag auch selbst verlinkt.

Neben Fußballern wie Mats Hummels oder Leroy Sane beteiligen sich unter anderem auch Tennisspieler Alexander Zverev, Basketballspieler Dennis Schröder oder Ex-Skifahrer Felix Neureuther.