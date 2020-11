FC Bayern : Thomas Müller befeuert DFB-Rückkehr-Debatte

Es war davon auszugehen, dass unter anderem Müller nach dem Desaster in Sevilla wieder Teil der Spekulationen ist. In den sozialen Netzwerken wird die Rückkehr des Bayern-Stars vehement gefordert. Immerhin befindet sich Müller mit aktuell 14 Torbeteiligungen und dem Triple-Sieg aus der Vorsaison, an dem er großen Anteil hatte, in der Form seines Lebens.