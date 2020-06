Geister-Meisterschaft : Thomas Müller: "Ich hatte selten so viele emotionale Momente"

Foto: Fingerhut / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Der Rekordmeister hat es wieder getan. Zum insgesamt 30. Mal und bereits im achten Jahr in Folge hat Bayern die Meisterschaft in der Bundesliga eingetütet. In der Hinrunde hatte es nicht nach dem Titel für die Bayern ausgesehen. Thomas Müller und Kalle Rummenigge sind beeindruckt von der Aufholjagd.

Anzeige

Der FC Bayern München ist zum achten Mal in Serie deutscher Meister. Nach dem 1:0-Erfolg bei Werder Bremen (Torschütze: Robert Lewandowski) ist der Rekordmeister nicht mehr einzuholen. Auch wenn sie auswärts und in einem Geisterspiel eingeheimst wurde und es bereits die achte Meisterschaft in Folge ist, hat sie für Thomas Müller eine hohe Bedeutung. "Ich hatte selten so viele emotionale Momente in Bundesliga-Spielen, egal ob in Dortmund oder auch heute. Wenn ich mir die Jungs anschaue, dieses gemeinsame Ziel, das wir erreicht haben, dann erfüllt das einen auch mit Stolz", sagte das Urgestein in der ARD.