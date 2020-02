Thomas Müller nimmt die jüngsten Äußerungen von Bundestrainer Jogi Löw mit Gelassenheit zur Kenntnis.

"Das verwundert mich nicht", nahm das Urgestein des FC Bayern München zu den Äußerungen des 60-Jährigen Stellung.

"Der Bundestrainer hat bewusst eine Entscheidung getroffen. Es wird ja immer viel hineininterpretiert, aber die Europameisterschaft interessiert mich aktuell überhaupt nicht", betonte Thomas Müller.

Während er das Bayern-Logo an seinem Trikot in die Kamera hielt, fügte der 30-Jährige noch hinzu: "Was mich interessiert, ist das hier."